/641144/مصرع-وإصابة-7-أشخاص-بينهم-طفل-في-مشاجرة-بسوهاج-بالأسلحة-النارية-والشوم

لقى طفل وعامل مصرعهما و أصيب 5 أشخاص أخرون، اليوم الأحد، فى مشاجرة بين أبنا العمومة فى قرية المجابرة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بسبب مشاكل عائلية، وتمت السيطرة على الوضع الخطير وفرض طوقا أمنيا بالمنطقة، وتم الفصل بين الطرفين وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

دوت الخليج

كان تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاكل بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، نتج عنها مقتل 2 وإصابة 5 من المشاركين في المشاجرة، تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط مباحث جرجا بوقوع مشاكل بين أبناء عمومة، نتج عنها مقتل طفل صاحب لـ 8 سنوات وعامل صاحب 35 سنة، وإصابة عامل بطلق خرطوش، وتم تحويله للمستشفى الجامعي، وعجوز مصابا بجرح بالراس وسيده مسنه مصابة بكسر بالساعد الأيمن وسيده مسنه تبلغ مصابا جروح وكدمات متفرقه بالوجه وأخرى مسنة كسر بالساعد الايمن .

السلاح المستخدم

وعلى الفور تم فرض طوق أمني بالمنطقة، وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المشاركين في المشاكل، وضبط السلاح المستخدم في المشاجرة، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.