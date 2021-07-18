/641146/برلمانية-الوفد--تهنئ-النادى-الأهلى-لفوزه-وتتويجه-لقب-دوري-أبطال-إفريقيا-للمرة-العاشرة-في-تاريخه

قدم محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد التهنئة للنادى الأهلى العريق وجماهيره ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب لفوزه وتتويجه لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف نظيفة .

وأثنى محيى بدراوى على الأداء البطولى المتميز والرائع الذي تمتع به فريق النادى الأهلى واصرارهم على الفوز لينعكس ثماره بحسم لقب البطولة ورفع إسم الكرة المصرية عالمياً. تتويج النادي الأهلي ببطولة أفريقيا وحصده اللقب العاشر هذا وتوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أمس، بعد فوز كبير بثلاثية نظيفة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

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