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وتأكد المحافظ خلال الجولة من الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائرى الشواطئ فى ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما وأبداً تسعد وترحب بكافة زائريها من جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.
ووجه الشريف مواطنى وزائرى الإسكندرية بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، وتطبيق كافة التعليمات التى وضعتها المحافظة بشأن التواجد على الشواطئ وذلك للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
من جانبه، أكد اللواء جمال رشاد، أنه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على مختلف الشواطئ.
وأشار إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والالتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ على الموقع الإلكترونى قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ لمتابعة استعدادات العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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