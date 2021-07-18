البترول: الإسراع بتوصيل الغاز الطبيعى للمواطنين فى إطار مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحسين المستوى المعيشى تحدث فارقاً كبيراً ونقلة نوعية ونفعاً مباشراً يشعر به المواطن، مشددا على الإسراع بتنفيذ أعمال الإسراع بتوصيل الغاز الطبيعى بالقرى الجاهزة فى ظل متابعة الرئيس للمبادرة .





وأشار الوزير - فى تصريح اليوم الأحد - إلى أن مبادرة حياة كريمة أحد أهم تلك المبادرات واقتحمت بقوة ملف تنمية المجتمعات الريفية، وأوضح أن الدولة المصرية الحديثة تعمل برؤى واعية وتتسع الجميع ومستمرة فى محاربة العشوائيات والفقر وكل ما يعيق جهود التنمية.

ولفت إلى أن تكامل جهات الدولة فى تنفيذ المبادرة أكسبها زخماً وقدرة على الإنجاز، وأن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وتوصيله للمنازل أحد المستهدفات الرئيسية للمبادرة ضمن محور توفير سكن كريم.

وأوضح الوزير - خلال متابعته موقف توصيل الغاز للمنازل فى إطار المبادرة - أن المرحلة الأولى التى تضم 1.413 قرية تم بالفعل الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى 59 قرية منها، وجارى العمل فى 17 قرية جديدة حالياً.

ونوه بأنه يتبقى 1.337 قرية مقرر توصيلها بالغاز بتكلفة أكثر من 16 مليار جنيه، منها 245 قرية انتهى تنفيذ أعمال الصرف الصحى بها، وجارى دراسة توصيل الغاز الطبيعى إليها و423 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى وسيتم توصيل الغاز إليها فور انتهاء أعمال الصرف الصحى بها، و669 قرية من المخطط توصيل خدمة الصرف الصحى إليها ومن المقرر البدء فى توصيل الغاز إليها فور الانتهاء من أعمال الصرف الصحى.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير الماضى، وهى مبادرة متعددة فى أركانها ومتكاملة فى ملامحها، وتنبُع من مسؤولية حضارية وبعد إنسانى قبل أى شىء آخر، وتهدف أيضاً إلى التدخل العاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم.

وتعد المبادرة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بهدف التصدى للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار فى تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.