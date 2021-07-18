وزيرة الهجرة: إتاحة مناهج اللغة العربية والتربية الدينية وقبول الآخر على تطبيق...

وزير التربية والتعليم: "اتكلم عربي" هدفها الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج

في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة دار نهضة مصر للنشر، لاستكمال منظومة تأكيد الهوية المصرية مدعومة بالمناهج المصرية المعتمدة والمواكبة لرؤية مصر 2030، وإتاحتها على تطبيق "اتكلم عربي" الذي أطلقته وزارة الهجرة بالتعاون مع دار نهضة مصر، بهدف تعليم اللغة العربية لأجيالنا الناشئة بالخارج.

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن عددًا من المناهج التعليمية الهامة ستكون متاحة على تطبيق "اتكلم عربي" بحلول شهر أغسطس القادم، ويمكن للمستخدمين الاطلاع عليها واستخدامها وكذلك تحميلها من خلال التطبيق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات الأسر المصرية بالخارج لتوفير نسخ إلكترونية لهذه المناهج التعليمية المصرية على تطبيق "اتكلم عربي"، وستمكن هذه الخطوة جميع الأسر المصرية بالخارج من الاطلاع والحصول على المناهج واستخدامها في عملية تعلم أبنائهم للغة العربية والثقافة والقيم المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا بدأنا المرحلة الثانية من تدشين وإطلاق تطبيق "اتكلم عربي" للمستخدمين، بإتاحة هذه المناهج التعليمية المصرية على التطبيق، بما يجعله أكثر قدرة على مساعدة وتلبية احتياجات أولياء الأمور والأسر المصرية بالخارج، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في الحفاظ على الهوية المصرية.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتفعيل المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتى أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع دار نهضة مصر والتي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية، في إطار المبادرة الرئاسية.

وأكد شوقي أن مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، ستكون متاحة على التطبيق بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

من جانبها، قالت الأستاذة داليا ابراهيم رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر، إننا نفخر بتعاوننا المشترك مع وزارتي الهجرة والتربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وما تستهدف الوصول إليه مع الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، مضيفة أن المرحلة الحالية تعد المرحلة التجريبية للتطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي"، ونعمل خلالها على إجراء تعديلات أو إضافات وفق احتياجات ومتطلبات أولياء الأمور المصريين بالخارج، وكان منها إضافة المناهج التعليمية على التطبيق، والتي ستصبح متاحة للمستخدمين مع شهر أغسطس القادم.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودار نهضة مصر للنشر، بشأن تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء استراتيجية الدولة "رؤية مصر 2030"، وضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تستهدف التأكيد على ترسيخ الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية لدى أجيالنا الناشئة بالخارج، في مواجهة الثقافات الأخرى في سبيل بناء الإنسان المصري الذي تقوم عليه التنمية.

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