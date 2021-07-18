المترو يعلن الاستعدادات النهائية للتشغيل اليومي خلال عيد الأضحى

أعلنت شركة المترو الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو لأيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعمليات التعقيم والتطهير لجميع الأماكن التلامسية مع الركاب داخل جميع المحطات.

وأضافت شركة المترو في بيان لها أن أعمال التعقيم والتطهير لجميع القطارات تتم بعد انتهاء التشغيل بشكل يومى داخل الورش وعلى الأرصفة، كما أن الشركة تقوم وبشكل مستمر على مدار ساعات التشغيل بإذاعة رسائل صوتية عبر الإذاعة الداخلية بجميع المحطات للتأكيد على جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة داخل المحطات وعدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض من يخالف ذلك الى تطبيق الغرامة المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيها مع عدم دخول أى راكب إلى المحطة بدون ارتداء الكمامة حفاظا عليهم وعلى من حولهم.

وأكد المهندس على الفضالى رئيس شركة المترو أن مستمرة فى مواعيد العمل الحالية وأن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط في تمام الساعة 5:15 ص طوال العام وأن نهاية التشغيل الساعة 1:00 ص، ومواعيد قيام أخر القطارات حاليا هى نفس المواعيد التى سيتم الاستمرار فى العمل بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الفضالى أن مواعيد قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان 11:10 م ومن محطة المرج الجديدة 11:30 م ، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب 11:35 م، حيث يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة انور السادات الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 11:55م.

كما أضاف الفضالي أن الاستعدادات شملت أيضآ تكثيف تواجد نقاط الإسعاف والبالغ عددها 20 نقطة إسعاف موزعة داخل المحطات وعلى الأرصفة للتدخل السريع أثناء حدوث أى حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة ، كما تم أيضا الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور ، كما أنه يتم الدفع بجميع القطارات الإضافية المكيفة أثناء الموجه الحارة تخفيفا وتيسيرا على جميع ركاب المترو ومنعا لحدوث أى تكدسات أو زحام على الأرصفة .

ومن جانبه أكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة أن هناك تنسيق كامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لعمل أكمنة ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط اى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور وذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم.

وأضاف صبره أن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطين الأول والثاني وأن هناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله وأن تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وتسهيل انتقالهم عبر خطوط المترو هو ما تسعى إليه إدارة الشركة .

وأوضح أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع جميع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لإستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 والرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على الفيسبوك .

وأضاف بكير أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات مترو الأنفاق والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط ، مؤكدا على إحترام المواطنين والسعى فى تقديم أفضل خدمة لهم .