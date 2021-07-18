/641148/بعد-أزمته-مع-حلا-شيحة-كليب-بحبك-لتامر-حسني-يتخطى-الـ-5-مليون-مشاهدة

حقق كليب «بحبك» لنجم الجيل تامر حسني نجاحًا ساحقًا، خاصًة بعد أزمته الأخيرة مع الفنانة حلا شيحة، حيث كسر حاجز ال 5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يكشف عدد المشاهدات التي حققها كليب «بحبك» للفنان تامر حسني.

كليب «بحبك»

الجدير بالذكر أن النجم تامر حسنى طرح أغنية «بحبك» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى الأغنية التي عرضت ضمن أحداث فيلمه الجديد «مش أنا» الذى ينافس به في موسمى عيد الأضحى والصيف، والأغنية من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما.

فيلم «مش أنا»

فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

كليب بحبك يتصدر تريند يوتيوب بعد تصريحات حلا شيحة

وتصدر فيديو كليب أغنية «بحبك»، من فيلم «مش أنا»، تريند موقع «يوتيوب»، عقب نشوب خلاف بين حلا شيحة وتامر حسني بعد طرح الكليب عبر «يوتيوب».

حلا شيحة تتبرأ من كليب «بحبك»

وصدمت حلا شيحة المتابعين والجمهور مؤخرًا ببعض التصريحات المستفزة التي كتبتها على حسابها بموقع «انستجرام» والتى انتقدت فيها النجم تامر حسنى بعد طرح كليب «بحبك» من فيلم «مش أنا» وتبرأها منه، لتعود مرة أخرى إلى آرائها المتناقضة تجاه الفن والفنانين، حيث اعتادت حلال على ذلك بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب والنقاب وعودتها مرة أخرى إلى الفن.