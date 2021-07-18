/641150/عمرو-عرفة-يشيد-بموهبة-نجل-خالد-النبوي-من-تجربته-الأولى-لفت-الأنظار

أشاد المخرج عمرو عرفة، بموهبة شابة جديدة استطاعت أن تلفت انتباه العديد من المشاهدين لها منذ الظهور الأول في مسلسل “الاختيار2”، تلك الموهبة هي نور خالد النبوي نجل الفنان المعروف خالد النبوي.

دوت الخليج يرصد رأي عمرو عرفة في نجل خالد النبوي

وأعاد عمرو عرفة نشر تدوينة للفنان خالد النبوي كتب فيها رسالة لابنه نور قائلا: “بلاش نقطع على بعض لو سمحت”، ليعلق عليها عرفة من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هذا الشبل من ذاك الأسد.. ممثل موهوب من تجربته الأولى يلفت نظرك، ربنا يحميه ويحفظه هو وأخواته".

نور خالد النبوي يشارك في مسلسل ورق التوت

يستعد الفنان الشاب نور خالد النبوي نجل الفنان الكبير خالد النبوي للمشاركة في عمل درامي جديد يحمل اسم "ورق التوت" وذلك بعدما استطاع أن يخطف الأنظار إليه في مسلسل الاختيار 2 الذي تم طرحه في موسم رمضان 2021.

ويعد مسلسل ورق التوت ثاني أعمال نور النبوي والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات 45 حلقة، ويشارك فيه مع كلًا من شريف سلامة، وأسماء جلال، وثراء جبيل وسلوى عثمان، ومعتز هشام، وخالد أنور، ومصطفى منصور، وسمر علام، وأحمد ثابت، ومحمد أشرف، وأخرون، والعمل من إخراج حسام على.

قصة مسلسل ورق التوت

وتدور فكرة المسلسل حول هموم أبناء المناطق الشعبيه، فتتناول قضية إمرأة تدعى إقبال والتي تجسدها الفنانة سلوى عثمان إذ تعيش فى منطقة شعبية يحيطها شهامة ولاد البلد وصمود الأقوياء وعزة وكرامة المواطنين الشرفاء تتولى المسؤولية بعد وفاة زوجها، لتصبح المرأة التى تجيد التعامل مع الحياة بكل ما بها من معوقات وعراقيل، نجلها الكبير يعيش فى الخارج، أما الثانى فهو شاب يرهقها نفسيًا وجسديًا لما له من أساليب يتبعها تخرج عن القانون، وتقف إقبال صامدة مهما مر عليها من أزمات، خوفًا من هذه الصعوبات لتتجاوزها وتتخطاها لتضع الأمور فى نصابها الصحيح، وتعد إقبال نموذج للشخصية الشعبية الذى تستخدم الموروثات والمفاهيم والمصطلحات النابعة من كافة المناطق الشعبية، أما عن شريف سلامة فيجسد دور مخرج سينمائى يمارس هوايته فى اكتشاف وجوه جديدة.