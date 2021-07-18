/641152/ولاء-التمامى-السيسى-يوازن-بين-الحفاظ-على-حقوق-مصر-فى-نهر-النيل-والارتقاء-بالمواطن بمبادرة-حياة-كريمة

ثمنت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما جاء بها من خطاب مطمئن للمصريين، وحاسم ومخيف لأعداء الوطن

مبادرة حياة كريمة

وأضافت التمامى، في بيان لها، اليوم، تعقيباً على المؤتمر، أنها كانت حاضرة وشعرت بسعادة غامرة لما سمعته عن مبادرة حياة كريمة، وما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ازمة سد النهضة ، مؤكدة تأييدها للقيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ القرار المناسب بشأن قضية سد النهضة، مشيرة إلى أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني للسد يتناقض مع كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضافت "التمامي"، أن مصر لن تقبل المساس بمياهها ولن تقبل التفريط في حق الشعب المصري في مياه النيل التي تعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، لافتة إلى أن الجانب الإثيوبي يتبع أسلوب التعنت والمراوغة منذ سنوات طويلة ويعمل على اتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع إلى دولتي المصب لفرض سياسة الأمر الواقع.

رفض المساس بحقوق مصر المائية

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر لا ترفض أي مشروعات تنموية في إثيوبيا أو غيرها من دول حوض النيل، ولكنها ترفض المساس بحقوقها المائية، مطالية المجتمع الدولي باتخاذ موقف إيجابي، بفرض اتفاق ملزم بشأن السد يحافظ على حقوق مصر وأمنها المائي

ووجهت عضو مجلس النواب ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرته" حياة كريمة" التى أكدت أن الرئيس يرفع شعار،" يد تبنى ويد تحمل السلاح"، وأن استعداد الدولة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية، يكون بالتوازى مع مجهوداتها للارتقاء بالمواطن المصرى، ليعيش حياة كريمة تليق بهذا الشعب العظيم .