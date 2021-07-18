بـ«سلاح أبيض» .. مجهول يطعن طبيب أثناء خروجه من عمله في الفيوم

/641155/بـسلاح-أبيض--مجهول-يطعن-طبيب-أثناء-خروجه-من-عمله-في-الفيوم

أصيب فجر اليوم، الدكتور محمداللباد استشاري المخ والأعصاب، بالطعن بسلاح أبيض «مطواة » من الخلف أثناء خروجه من مستشفي مكة بوسط مدينة الفيوم.

دوت الخليج يرصد السطور التالية تفاصيل استشاري المخ والاعصاب بطعن بسلاح أبيض

كانت وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قد تداولت مقطع فيديو، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بطعن طبيب من الخلف وكان يرافقه شخصين آخرين.

تفاصيل الواقعة

وكان مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين، قد تلقى إخطارًا من مٱمور قسم شرطة أول الفيوم العميد أمير السحلي، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بضبط أحد الأشخاص حاول قتل طبيب يدعى محمداللباد، طعنٱ ب سلاح أبيض «مطواة قرن غزال»، من الخلف أمام مستشفى مكة بوسط مدينة الفيوم أثناء خروجه من العمل.

وتم على الفور نقله إلي مستشفي مكة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وقال أحد زملاءه بأن حالته الصحية مستقرة وهو حالياً في العناية المركزة في مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجاني، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة «مطواه»، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرف سبب الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم، لقى طفل وعامل مصرعهما و أصيب 5 أشخاص أخرون، فى مشاجرة بين أبنا العمومة فى قرية المجابرة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بسبب مشاكل عائلية، وتمت السيطرة على الوضع الخطير وفرض طوقا أمنيا بالمنطقة، وتم الفصل بين الطرفين وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كان تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاكل بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، نتج عنها مقتل 2 وإصابة 5 من المشاركين في المشاجرة، تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط مباحث جرجا بوقوع مشاكل بين أبناء عمومة، نتج عنها مقتل طفل صاحب لـ 8 سنوات وعامل صاحب 35 سنة، وإصابة عامل بطلق خرطوش، وتم تحويله للمستشفى الجامعي، وعجوز مصابا بجرح بالراس وسيده مسنه مصابة بكسر بالساعد الأيمن وسيده مسنه تبلغ مصابا جروح وكدمات متفرقه بالوجه وأخرى مسنة كسر بالساعد الايمن .