«ذاكرة دوت الخليج البرلمانية».. بما وصف رئيس الوزراء «رئاسة حنفي جبالي» للبرلمان؟

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مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، سيعمل موقع دوت الخليج، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب علي رصد ما تم من جهود من أعضاء المجلس وحصاد أعمالهم ومناقشاتهم وكلماتهم تحت قبة البرلمان منذ بداية الأعمال في الـ12يناير 2021، بجانب جهودهم التشريعية والرقابية.

دوت الخليج يرصد ما دار بأول لقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء

دوت الخليج يرصد ما دار بأول لقاء بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والذي تم يوم الخميس 14يناير 2021 مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس ‏مجلس الوزراء، حيث كان بحضور كل من المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، و النائب محمد أبو ‏العينين وكيل مجلس النواب، ولمستشار/ علاء فؤاد ‏وزير شئون المجالس النيابية.‏

اللقاء، تضمن تقديم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ‏التهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الثقة ‏الغالية التى أولاها له ‏أعضاء مجلس النواب بانتخابه رئيسا للمجلس، معرباً عن ‏ثقته في قدرة المستشار الدكتور ‏حنفي جبالي على قيادة دفة مجلس النواب ‏والاضطلاع باختصاصاته، كما أكد الدكتور ‏رئيس مجلس الوزراء على أن الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست الوجه الحضاري لمصر ‏ومؤسساتها العريقة، مؤكداً على توجيهه لأعضاء الحكومة بشأن أهمية التنسيق والتعاون مع ‏مجلس النواب، متمنياً كل التوفيق والنجاح ‏لمجلس النواب رئيساً وأعضاء في مهمتهم الوطنية ‏الجليلة.‏

من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن ‏خالص ‏شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على تلك الزيارة، مؤكداً الحرص على التعاون ‏بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية، وتحقيق ما ترنو ‏إليه أفئدة الشعب المصري من طموحات في حياة ‏كريمة في ظل توجيهات فخامة الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.‏