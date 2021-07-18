/641166/إمام-منصور-حياة-كريمة-تعمل علي-خفض-معدلات-البطالة-وتدحض مخططات-قوي-الشر

قال النائب امام منصور ، إن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل المبادرات الرئاسية الكبري واهمها حياة كريمة .

مبادرة حياة كريمة

واكد " منصور أن مبادرة حياة كريمة ليس هدفها توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى القرى والريف المصري ولكن، تحقيق تنمية شاملة وحقيقية داخل هذه المناطق من خلال تشجيع الشباب المصرى على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يساهم في خفض معدلات البطالة .

وأشار إلي أن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى؛ لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.

واوضح أن المشروع يرسخ قيم الانتماء والولاء والمواطنة مما يفشل محاولات جماعات الشر والجماعات الارهابية التى تسعى فى محاولات فاشلة لاختراق الاصطفاف الشعبى من جماهير الشعب .

واكد أن المبادرة تعكس أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع فى براثن الحاجة والعوز وخاصة علي مستوي توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمى والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد مساء الخميس، الماضي احتفالية المؤتمر الأول لحياة كريمة باستاد القاهرة الدولي.

وقال الرئيس السيسى في كلمته: "إننى إذ أعلن اليوم، انطلاق هذا المشروع الطموح مستعينا على تنفيذه بالله وبثقتي في قدرات المصريين - دولةً وشعبًا فإنني اعتبره تدشينًا للجمهورية الجديدة، الجمهورية المصرية القائمة بثباتٍ ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة: عسكريًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا وتعلى مفهـوم المواطنة وقبول الآخر وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتتطلع لتنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع المصري قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية".