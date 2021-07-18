حازم إمام : «حياة كريمة» ترسم السعادة على وجه 58 مليون مصرى

جدة - نرمين السيد - قال النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب، إن "حياة كريمة" مشروع قومى يدعو للفخر، مضيفا أن من حق كل مصرى أن يفخر ببلاده وما تشهده من تنمية واهتمام بالمواطن، حيث ينتصر ذلك المشروع لمختلف حقوق الإنسان.





وتابع فى تصريحات صحفية، اليوم، :" حقيقة أصبح هناك اهتمام من الدولة بالمواطن المصرى، وتلبية حقوقه المنصوص عليها فى الدستور، بعدما كانت تلك الحقوق مجرد نصوص فقط".

وأوضح عضو مجلس النواب، توفير الدولة نحو 700 مليار جنيه لتغيير شكل الريف المصرى فى فترة ثلاث سنوات عبر مبادرة "حياه كريمة"، هو أمر يصعب تنفيذه على عديد من الدول، ما يجعل هذا المشروع بمثابة أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان على مستوى العالم كله، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى، لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية.

وأشار حازم إمام، إلى أن العظمة فى ذلك المشروع ليست حجمه وضخامته أو مدة تنفيذه أو تكلفته فقط، وإنما عدد المصريين المستفيدين منه، والذى يبلغ عددهم نحو 58 مليون مواطن، سوف يتغير نمط وشكل حياتهم للأفضل دون تفرقة بينهم وبين أهل المدن.

ورأى عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة وما سبقها من مبادرات فى القطاع الصحى وباقى المجالات، تؤكد بالفعل أننا أمام الجمهورية الجديدة التى وعد بها الرئيس السيسى الشعب المصرى.

وتوقع حازم إمام، أن تمثل مصر رقما مؤثرا عالميا وإقليميا خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب ما يتم على أرضها مم تنمية وإنجازات فى مختلف القطاعات.