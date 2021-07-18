شعراوى: 40 مليون جنيه لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن ملفى المخططات التفصيلية للمدن والقرى وتوقيع نقاط الحيز العمرانى يحظيان بأهمية كبيرة فى إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائى على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير و التنمية بكافة مراكز ومدن المحافظات والمساهمة بشكل فعال فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر.





وقال شعراوى - فى بيان صادر عن الوزارة اليوم - أنه تم اعتماد 40 مليون جنيه خلال خطة العام المالى الحالى لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التى تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد الحدود الخارجية للحيز العمرانى لكل مدينة وقرية وكفر ونجع وعزبة بثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية وذلك للتسهيل على المختصين بالمحافظات فى تحديد ورصد التعديات على الأراضى الزراعية بكل محافظة.

وأوضح أنه بالنسبة للمخططات التفصيلية للمدن والقرى، فقد تم خلال العام المالى الماضى الانتهاء من المخططات التفصيلية لمدينتى (شبين القناطر، والقناطر الخيرية) بمحافظة القليوبية، و(148) منطقة داخل المدن والامتدادات العمرانية بمحافظات (القاهرة، والقليوبية، والبحيرة، ودمياط، والدقهلية، والأقصر)، إضافة إلى (88) قرية بمحافظتى (البحيرة – والدقهلية)، وتم اعتمادهم من رئيس مجلس الوزراء بديلاً عن المجالس المحلية ليصبح ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية 225 قرية و 11 مدينة.

وأشار اللواء شعراوى إلى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ (13) مدينة وحيا هم مدينتى كفر شكر والخصوص بمحافظة القليوبية، ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، ومدينة السرو بمحافظة دمياط، ومدينتى المنصورة وشربين بمحافظة الدقهلية، ومدن دار السلام وسوهاج وأخميم بمحافظة سوهاج، ومدينة كوم امبو بمحافظة اسوان، ومدن القرنة والزينية قبلى وارمنت بمحافظة الأقصر، إضافة إلى حى المرج بمحافظة القاهرة، وتم اعتمادهم من رئيس مجلس الوزراء تمهيداً للبدء فى إعداد المخططات التفصيلية لها كما تولت الوزارة اعتماد كردون مدينتى ديرمواس بمحافظة المنيا، وفارسكور بمحافظة دمياط من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع شعراوى أنه بالنسبة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى فقد تم توقيع نقاط الحيز العمرانى على الطبيعة لـ(20) ألف عزبة وكفر ونجع و 85 مدينة من خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع، مؤكداً أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى توقيع نقاط الحيز العمرانى لعدد (15) ألف عزبة وكفر ونجع و 25 مدينة.