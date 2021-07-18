صور - سامح شكرى يستقبل نظيره الصينى فى العلمين

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الأحد، وانج يى مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين بالساحل الشمالى.





وعقد شكرى جلسة مباحثات حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بكافة مجالاتها. وناقش الوزيران القضايا الإقليمية التى تمثل أولوية للدولتيّن، وذلك تأكيداً على العلاقات القوية الممتدة بين مصر والصين.

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