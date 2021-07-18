أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى: نشكر الله على ما تحقق من تنمية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الإنجيلية فى نص البرقية: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم، بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهانى القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونشكر الله على ما تحقق فى بلادنا الغالية مصر من من تقدم وتنمية على أرض الواقع، تحت قيادة فخامتكم، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالخير والسلام وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ومحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.