التضامن: معاشات يوليو متاحة من خلال ماكينات الصرف خلال أيام العيد

جدة - نرمين السيد - يواصل بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة البنك، صرف معاشات يوليو الجارى من ماكينات الصرف الآلى خلال أيام العيد، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة.





وأصدرت وزيرة التضامن تعليمات لجميع مديرى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء. ووجهت القباج ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء، اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكترونى" للتيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

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