ثروت الخرباوى: حياة كريمة أعظم مشروع فى القرن 21

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور ثروت الخرباوى المفكر السياسى وأحد سفراء مبادرة حياة كريمة، عن فخره باختياره ضمن قائمة سفراء المبادرة، مشيرا إلى أنها تعد أعظم مشروع قدمته الدولة لشعبها بالقرن الحادى والعشرين؛ لأنها تهدف إلى إعادة بناء الشخصية المصرية.





وقال الخرباوى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إن المبادرة ستكون حائط صد لمنع وجود أفكار متطرفة فى الريف المصرى، ومنصة إطلاق أفكار توعوية لنشر الفكر المستنير .

وأضاف أن هذه المبادرة لا تهدف فقط لتقديم ضروريات الحياة فى الريف المصرى من غاز وكهرباء وطرق ونقل وصرف صحى ومياه، ولكنها تهدف لإعادة بناء الشخصية المصرية وإعادة بناء أهلنا فى الريف مرة أخرى الذين ينقصهم التوعية، والتى كانت سببا فى وصول جماعات التطرف والخطاب الدينى المتطرف للريف لتحويل طريقة تفكير المواطنين فى الريف.

وأوضح أنه من ضمن أهداف المبادرة توفير عمل توعوى ضخم فى الريف المصرى، مشيرا إلى أنه سيكون أحد الشخصيات التى تقوم بهذا الدور من خلال فعاليات كثيرة سيتم إقامتها، مؤكدا أهمية التوعية لإعادة طريقة التدين المصرى المعروف، وذلك من خلال نشر الأعمال الثقافية وتوفير المكتبات ووسائل التواصل الإلكترونى ومصادر المعرفة للريف المصرى.

ولفت الخرباوى إلى أن العمل التطوعى خلال الفترات الماضية أخذ منحى سلبيا من خلال جمعيات تدعى أنها تعمل لحقوق الإنسان وفى الحقيقة كانت مخازن للأفكار السيئة، حيث كان ينقصنا العمل التطوعى الحقيقى خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن العمل التطوعى بمبادرة حياة كريمة هو عمل حر خالص يتجه إلى تحقيق فائدة قصوى للريف المصرى ولأهالينا هناك، وأكد ضرورة عودة العمل التطوعى الوطنى الحقيقى إلى الشخصية المصرية.