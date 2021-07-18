وزير الخارجية يستقبل نظيره الصينى فى مقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، فى مقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين، اليوم الأحد، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يى. ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورا تبرز استقبال الوزير شكرى لوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

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