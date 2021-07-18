استمرار فتح معبر رفح البرى لعبور العالقين وإدخال المساعدات

دخل معبر رفح البرى الشهر الثالث لافتتاحه للعبور وإدخال المساعدات..حيث استأنفت السلطات المصرية اليوم الأحد افتتاح المعبر استثنائيا عقب العطلة الأسبوعية لعبور العالقين إلى قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية .

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على مواصلة الافتتاح اليوم للعبور من جانب واحد لعودة العالقين إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.. مع تواجد الأطقم الإدارية بالمعبر لتيسير إجراءات العبور وإدخال أية مساعدات إلى القطاع .

وأوضحت المصادر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من 16 مايو الماضى لاستقبال المصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات .

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تعطيل العمل بالمعبر اعتبارا من غد الاثنين بسبب العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو على أن يعاد تشغيله يوم الأحد القادم .

يذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة فى أى وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة).. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.