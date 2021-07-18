/641176/أمهات-مصر-الفلسفة-والمنطق-عيدية-طلاب-الثانوية-في-عيد-الأضحي-اتحل-في-ساعة-ونص

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أنه تم رصد مستوى امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في كافة المحافظات.

دوت الخليج

أمهات مصر: امتحان الفلسفة والمنطق “عيدية” الطلاب

وأضافت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، في تصريحات صحفية، أن إمتحان الفلسفة والمنطق كان بمثابة عيدية عيد الأضحى المبارك لطلاب الشعبة الأدبية، حيث أكد أغلب أولياء الأمور سهولة أسئلة الفلسفة والمنطق ويعتبر أسهل إمتحان في الثانوية العامة منذ أن بدأت، علي حد قولهم.

مؤسس أمهات مصر: امتحان الفلسفة جاء سهلًا وتم حله فى أول ساعة

وأوضحت عبير أن الإمتحان تم حله في اول ساعة ونصف من إجمالي الوقت المخصص للإمتحان وهو 3 ساعات، معربين عن سعادة أبنائهم من سهولة الإمتحان، بينما ذكر بعض أولياء الأمور وهم عدد قليل جدا وجود بعض النقاط الصعبة في الأسئلة الخاصة بالمنكق ولكن في مجملة سهل وفي مستوي الطالب المتوسط.

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وتتابع مؤسسة أمهات مصر وبشكل منظم ودورى امتحانات الثانوية العامة منذ انطلاقها خلال أيام، وسبق أن علقت عبير أحمد على امتحان مادة الكيمياء، حيث أشارت إلى أن امتحان مادة الكيمياء كانت صعبة نسبيًا على الطلاب.