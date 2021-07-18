/641163/الداخلية-توجه-قافلة-طبية-لرعاية-نزلاء-سجون-القناطر-وأبو-زعبل-2

واصلت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء السجون، وتم توقيع الكشف على نزلاء سجني القناطر نساء، ليمان أبو زعبل 2.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء السجون

و قد تم توجيه قافلة طبية مشتركة من وزارة الصحة وقطاع السجون بسيارة الفحص المجهزة بغرفة أشعة لسجن القناطر نساء لإجراء الفحوصات اللازمة لعدد من النزيلات، وذلك في ضوء التعاون والمثمر والبناء بين وزارة الداخلية ممثلة فى «قطاع السجون»ووزارة الصحة، واستمراراً لتفعيل إجراءات الطب الوقائي.

كمت تم توجيه قافلة طبية من قطاع السجون لليمان أبى زعبل 2، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

عنابر خاصة لذوي الهمم

كما تولي وزارة الداخلية ممثلة في قطاع السجون رعاية شاملة لنزلاء السجون من جميع الجوانب الإنسانية والطبية والتأهيلية، للانخراط في المجتمع عقب قضاء فترة العقوبة والخروج ببداية جديدة كمواطنين صالحين وذلك من خلال تأهيلهم داخل السجون لتعلم العديد من الحرف والصنعة، وكذلك تنمية المهارات للنزلاء الموهوبين، وتقديم رعاية طبيبة خاصة للنزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال علاجهم داخل السجون حتى يتماثلوا للشفاء.

وشهد قطاع السجون تطور غير مسبوق من حيث الرعاية الصحية والإنسانية وحسن استغلال القوى البشرية من نزلاء السجون للعمل مقابل أجر يتحصل عليه النزلاء العاملين داخل السجون في مجالات الزراعة والمطعم والحرف اليدوية.

و تجرى مصلحة السجون على مستوى الجمهورية تجهيز عنبر خاص لذوي الهمم وأصحاب الإعاقات البدنية، نظرا لظروفهم الصحية الخاصة وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية، لإعلاء قيم حقوق الإنسان ورعاية نزلاء السجون من جميع الجوانب.