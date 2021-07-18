صلاح عبدالله لياسمين عبد العزيز: «كنتى دايما جنبي في أوقاتي الصعبة»

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وجه الفنان القدير صلاح عبدالله رسالة مؤثرة للفنانة ياسمين عبد العزيز، التي يعتبرها بمثابة ابنته، وذلك تأثرا بما تعرضت له من أزمة صحية مفاجأة أعلن عنها زوجها الفنان محمد العوضي.

دوت الخليج يرصد رسالة صلاح عبدالله لياسمين عبدالعزيز

نشر صلاح عبدالله، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها بكلمات مؤثرة، قائلا: “حبيبتي وبنتي وضحكت عيني وبسمة قلبي في أصعب الأوقات، ألف سلمة يا ياسميني يادودي يا أجمل الجميلات”.

وأضاف عبد الله: “ي كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها من 2010 كانت دايماً جنبي، أرجوكم تدعوا من قلوبكم لبنتي الغالية ياسمين عبدالعزيز، يارب أرزقها الشفاء التام والعاجل يارب”.

تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

وعلم دوت الخليج، أن ياسمين خضعت صباح أمس السبت لعملية جراحية دقيقة، قضت فيها ساعات طويلة، واضطر بعدها الفريق الطبي المعالج لنقلها الرعاية المركزة والتي ما زالت تتواجد فيها حتى الآن.

وكان قد كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تطورات جديدة في حالتها الصحية مشيرا إلى خطورتها ومطالبا بالدعاء لشقيقته، كتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كاشفا عن تدهور حالة شقيقته الصحية دون التصريح بأي تفاصيل، فقال: “"صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".

أحمد العوضي يوجه رسالة مؤثرة لزوجته بعد خضوعها لعملية جراحية

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الأخيرة، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

أضاف العوضي: "انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك ".

واختتم كلامه مطالبا الدعاء لزوجته: "ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم"