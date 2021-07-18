«ذاكرة دوت الخليج البرلمانية»..ماذا حدث فى أول لقاء بين «رئيسا النواب والشيوخ»  

/641169/ذاكرة-تحيا-مصر-البرلمانيةماذا-حدث-فى-أول-لقاء-بين-رئيسا-النواب-والشيوخ

مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، سيعمل موقع دوت الخليج، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب علي رصد ما تم من جهود من أعضاء المجلس وحصاد أعمالهم ومناقشاتهم وكلماتهم تحت قبة البرلمان منذ بداية الأعمال في الـ12يناير 2021، بجانب جهودهم التشريعية والرقابية.

دوت الخليج يرصد أول لقاء بين المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق دوت الخليج يرصد أول لقاء بين المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، في 19يناير 2021، والذي رافقهم فيه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، و النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قدم التهنئة باسمه واسم نواب مجلس الشيوخ للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لفوزه برئاسة مجلس النواب متمنياً لسيادته التوفيق والسداد فى مهام عمله وفقاً للدستور والقانون، مؤكداً رغبة مجلس الشيوخ الصادقة فى دعم مجلس النواب فى أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين. ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسعادته بالتهنئة الغالية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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