/641170/إصابة-9-عمال-في-انقلاب-سيارة-نصف-نقل-في-طريق-البحيرة

أصيب 9 عمال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي بنطاق مركز رشيد في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حادث انقلاب السياره بالبحيرة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة عمال نصف نقل على طريق «ادفينا - رشيد»، أمام الوحدة الصحية بقرية ديي التابعة لمركز رشيد. وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع 6 سيارات إسعاف.

وكشفت المعاينة الأولى للأجهزة الأمنية، إصابة 9 عمال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة سبب الحادث.

وفي سياق أخر اليوم أصيب الدكتور محمد اللباد استشاري المخ والأعصاب، بالطعن بسلاح أبيض «مطواة » من الخلف أثناء خروجه من مستشفي مكة بوسط مدينة الفيوم.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولت مقطع فيديو، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بطعن طبيب من الخلف وكان يرافقه شخصين آخرين.

تفاصيل الواقعة

وكان مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين، قد تلقى إخطارًا من مٱمور قسم شرطة أول الفيوم العميد أمير السحلي، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بضبط أحد الأشخاص حاول قتل طبيب يدعى محمداللباد، طعنٱ ب سلاح أبيض «مطواة قرن غزال»، من الخلف أمام مستشفى مكة بوسط مدينة الفيوم أثناء خروجه من العمل.

وتم على الفور نقله إلي مستشفي مكة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وقال أحد زملاءه بأن حالته الصحية مستقرة وهو حالياً في العناية المركزة في مستشفى.