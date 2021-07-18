/641172/ذعر-واسع-بعد-الكشف عن-وفاة-أول-حالة-مصابة-بفيروس-القرد-في-الصين

أثار الكشف عن وفاة أول حالة إصابة بشرية بفيروس القرد B القاتل في الصين قلق كبير في دولة الصين وذعر بين الأهالي.

أول حالة وفاة بسبب فيروس القرد

ضحية الفيروس هو الطبيب البيطري البالغ من العمر 53 عام من بكين حيث توفى بعد بضعة أشهر فقط من تشريح قردين ميتين كجزء من وظيفته البحثية التجريبية على الرئيسيات في مارس، فبعد تشريح القرود ، ورد أن الرجل ظهرت أعراض فيروس القرد b ، بما في ذلك القيء والحمى ، وتوفي في النهاية في المستشفى.

الرجل هو أول حالة مسجلة لإصابة الإنسان بالفيروس وقد أثار القلق ، حيث حذر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CCDC) من أن فيروس القرد B يمكن أن يضر الآخرين الذين يعملون مع الرئيسيات.