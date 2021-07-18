/641172/ذعر-واسع-بعد-الكشف عن-وفاة-أول-حالة-مصابة-بفيروس-القرد-في-الصين
أثار الكشف عن وفاة أول حالة إصابة بشرية بفيروس القرد B القاتل في الصين قلق كبير في دولة الصين وذعر بين الأهالي.
أول حالة وفاة بسبب فيروس القرد
ضحية الفيروس هو الطبيب البيطري البالغ من العمر 53 عام من بكين حيث توفى بعد بضعة أشهر فقط من تشريح قردين ميتين كجزء من وظيفته البحثية التجريبية على الرئيسيات في مارس، فبعد تشريح القرود ، ورد أن الرجل ظهرت أعراض فيروس القرد b ، بما في ذلك القيء والحمى ، وتوفي في النهاية في المستشفى.
الرجل هو أول حالة مسجلة لإصابة الإنسان بالفيروس وقد أثار القلق ، حيث حذر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CCDC) من أن فيروس القرد B يمكن أن يضر الآخرين الذين يعملون مع الرئيسيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ذعر واسع بعد الكشف عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس القرد في الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.