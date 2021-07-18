/641173/موسيمانى-يسير-على-طريق-الساحر-جوزيه-مع-الأهلي-بعد-التتوج-الإفريقي

نجح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، وذلك بعد ان حقق بطولة إفريقيا مرتين علي التوالي، حيث اصبح موسيماني، أول مدير فني يحقق لقب دوري الأبطال، لمرتين متتاليتين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سلستين تامبوي

حيث يعد سلستين تامبوي أول من حقق لقب البطولة، مرتين متتاليتين، بعد قيادته فريق "الإنجلبير" بطل زائير مازيمبي الكونغولي حالياً، نحو حصد لقبي بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري عامي 1967 و1968.

أوسكار فيلوني

وحقق الأرجنتيني أوسكار فيلوني، لقب دوري الأبطال، مرتين متتاليتين، الأولى مع فريق آسيك ميموزا الإيفواري، عام 1998، عندما توج بالكأس على حساب ديناموز هراري الزيمبابوي، والثانية عام 1999 مع الرجاء البيضاوي المغربي، الذي فاز باللقب على حساب الترجي التونسي.

مانويل جوزيه

وقاد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، الفريق، نحو تحقيق لقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 2005 على حساب النجم الساحلي و2006 على حساب النادي الصفاقسي

معين الشعباني

بينما معين الشعباني فريق الترجي التونسي نحو حصد لقبين متتاليين، عامي 2018 على حساب الأهلي، و2018-2019 على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وقررت إدارة الأهلى مضاعفة مكافأة الفوز فى المباراة النهائية بدورى أبطال افريقيا، حيث تنص اللائحة على صرف 1500 دولار مكافأة فورية لكل لاعب فى حالة الفوز بالمباراة النهائية بخلاف المكافأة المجمعة الخاصة بالبطولة.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

الأهلي

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.