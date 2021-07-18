/641174/بعد-فوز-الأهلي-على-كايزر-تشيفز-الصدمات-تتوالى-على-جماهير-جنوب-إفريقيا

عقب تلقي الفريق الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، الهزيمة من النادي الأهلي، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة، اكتشف مسئولو المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا، إصابة 3 لاعبين من صفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد، من بينهم اللاعبين تابيسو مونيابي وكاموهيلو ماهلاتسي، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

صدمة داخل المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا

يستعد المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا للمشاركة في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، ولكن تفاجئ مسئولو المنتخب باكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

يلتقي المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا، مع منتخب اليابان، ضمن منافسات أولى مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتقام المباراة يوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو الجاري.

موقف الجماهير من حضور أولمبياد طوكيو

حظى موقف الجماهير من الحضور في أولمبياد طوكيو، بنصيب كبير من خطط اللجنة المنظمة للأولمبياد، خاصة وأن دورات الألعاب الأولمبية تحظى بجماهرية كبيرة بسبب إقامتها بمشاركة العديد من الدول من كافة أنحاء العالم، وبعد فترة طويلة من المناقشات توصلت اللجنة المنظمة على حظر حضور الجماهير الأجانب، واقتصار الحضور على وجود 10 ألاف من اليابانيين فقط.

خسائر فادحة بسبب قرار التأجيل

بالتأكيد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، تسبب في وجود خسائر فادحة للجنة المنظمة لها، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية اليابانية، أن تكاليف إقامة الأولمبياد قبل التأجيل بلغ نحو 13 مليار دولار، ولكنه وصل بعد قرار التأجيل إلى نحو 14.9 مليار دولار، بواقع خسائر 1.9 مليار دولار.

وعلى الجانب الأخر يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي للمشاركة في أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو يوم 22 من شهر يوليو الجاري، وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.