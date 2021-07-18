/641181/رباعي-الأهلي-يتجه-لطوكيو-للإنضمام-للمنتخب-الأولمبي

ينضم رباعي الأهلي، محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأكرم توفيق، إلى بعثة منتخب مصر الأولمبي المقيمة في العاصمة اليابانية طوكيو، للاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية المقبلة، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

انضمام رباعي الأهلي لصفوف المنتخب الأولمبي

يتجه رباعي الأهلي اليوم الأحد، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للإنضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي المقيم بطوكيو للاستعداد لخوض النسخة الجيدة من دورة الأالعاب الصيفية، والتي تنطلق فعالياته يوم 22 من شهر يوليو الجاري على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس.

ويأتي انضمام رباعي الأهلي إلى صفوف المنتخب الأولمبي بطوكيو، عقب تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة بأقدام محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد منتخبنا الأولمبي لخوض أولى مبارياته في أولمبيات طوكيو، حيث يلتقي مع منتخب إسبانيا يوم 22 من شهر يوليو الحالي، في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، وضمت مجموعة مصر كل من المنتخبات التالية: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

مواعيد المباريات

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص). المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص). المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م.(

قائمة المنتخب الأولمبي في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.