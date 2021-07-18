مطران بورسعيد يهنئ المحافظ بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها على رأس وفد كنسى من الإيبارشية، اليوم، لمقر محافظة بورسعيد، حيث قدموا التهنئة لـ عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقيادات المحافظة بهذه المناسبة.

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