مديريات التموين: حملات يومية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين، قيام المديريات بإنشاء غرف متابعة مركزية برئاسه مدير المديرية إضافه إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة حاله الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.





وقال مديرى المديريات، إنهم على استعداد لتلقى أى شكاوى من المواطنين فى أيام العيد لحلها، وأشاروا إلى أن كل مديريات التموين فى العيد تعمل طوال اليوم بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى.

وأكد مديروا المديريات بالمحافظات، أنهم سيروا عدد من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، وقد أسفرت الحملات عن ضبط سياره شيفرولية بمحافظة الغربية محمله بكميه من شكائر الدقيق البلدى المدعم استخراج 82 % زنه الشكارة 50 كيلوجرام وعليها سبعة وتسعون شكاره دقيق بلدى مدعم باجمالى تسعه أطنان وثمانى مائه وخمسون كيلوجرام محظور تداوله بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481 لسنه 2021 جنح مركز طنطا والعرض على النيابة المختصة للأمر باتخاذ اللازم.

كما أكد مديرو المديريات أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية ويتوافر بها كل أنواع السلع سواء كانت لحوم طازجه أو مبردة أو خراف حية أيضا، وأشاروا إلى أنه تم إنشاء عدد من الشوادر بكل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.