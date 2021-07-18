صور - وزير النقل يتابع إزالة التعديات بحرم السكة الحديد بمنطقة محرم بك

جدة - نرمين السيد - تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، يرافقه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديدية بمنطقة محرم بك، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع القطار السريع.





ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير النقل على تلبية مطالب أهالى الإسكندرية الخاصة بمشروع "مترو أبو قير"، بجعل مسار المترو علوى وليس سطحى، وبذلك نستطيع الحد بشكل كبير من الازدحام بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستفادة بالأراضى الموجودة أسفل المسار فى أعمال تجارية واقتصادية تخدم أهالى الإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة النقل وهيئة السكة الحديدية ووزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات، مؤكدًا أنه سيتم إزالة كل التعديات والتجاوزات التى تعرض حياة المواطنين للخطر، وأضاف أننا حريصين على تطوير السكة الحديدية بالمحافظة.





من جانبه؛ أوضح وزير النقل، أنه يتم إزالة التعديات على أراضى الدولة الممثلة فى هيئة السكة الحديدية المصرية بمنطقة محرم بك، مؤكدًا أنه لن نسمح بأى تعديات على أملاك الدولة وسنعمل على إرجاع هيبة الدولة، مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وأشار أن بعد إزالة التعديات سيتم استخدام الأرض لإنشاء المحطة النهائية لمسار القطار السريع بالإسكندرية.

وتحدث الوزير عن المشروعات الجديدة التى تنفذ على أرض الإسكندرية فى ظل الجمهورية الجديدة، كمشروع تطوير محطة مصر، ومشروعات تطوير النقل السككى الكهربائى بالإسكندرية وعلى رأسها مشروع مترو أبو قير "مترو عالى الكثافة بالمسار من أبو قير وحتى محطة مصر" بطول 21.7 كم كمرحلة أولى، ومشروع "تأهيل وتطوير ترام الرمل".

وأشار وزير النقل، إلى إنه من المقرر البدء فى تلك المشروعات من بداية أكتوبر القادم، بالإضافة إلى القطار السريع.

وأعلن الوزير أنه بعد التشاور مع محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذى نقل للوزير مطالب أهالى الإسكندرية، فقد تقرر جعل مسار مترو أبوقير على كوبرى علوى لمنع أى تزاحم بالمحافظة، واستغلال الجزء السفلى من الكوبرى فى إقامة جراجات وغيرها من الأعمال التجارية لخدمة المواطنين.