محافظ الجيزة يقود حملة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا فى بولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - قاد أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا بحى بولاق الدكرور، شملت رفع كافة التعديات على الطريق العام من إشغالات للمحال والمنشأت التجارية والباعة الجائلين، وتنظيم تواجد مواقف السرفيس بمحيط مواقع أعمال محور الفريق كمال عامر (ترعه الزمر) وتقاطعه مع شارع ناهيا وذلك لتحسين الحركة المرورية وضبط مخالفات السيارات.





وخلال الجولة وجه المحافظ بتحسين الحاله العامة لكوبرى المشاة بناهيا وإزاله أى إشغالات للباعة الجائلين وإضاءته بالشكل اللائق ورفع أى مخلفات بمحيطه وتخصيص عمال نظافة ودوريات للإشغالات للمرور الدورى لمنع تكرار التعديات. كما وجه المحافظ رئيس حى العجوزة بإزالة شادر لبيع الأضاحى مقام بالمخالفه بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. وشهدت جوله المحافظ التى رافقه خلالها محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تفقد المواقع المحيطة بالأعمال الإنشائية الخاصة بمحور الفريق كمال عامر، بمناطق الزمر، وناهيا، للوقوف على عدد من الإجراءات لتسهيل الحركة المرورية بتلك القطاعات الحيوية وإزالة أى معوقات. رافق المحافظ خلال الجولة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس مدينة الجيزة، ورئيس جهاز التفتيش والسرفيس والنظافة ورؤساء أحياء شمال، والعجوزة، وبولاق الدكرور، والدقى.

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