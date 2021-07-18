جهود صندوق دوت الخليج أيام عيد الأضحى المبارك

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يسعى صندوق دوت الخليج وبشكل دورى ومنتظم على تقديم كامل العون والدعم للدولة المصرية، حيث إنه يعد قاطرة تنمية حقيقية لا تتوقف عن العمل، وذلك من أجل إعانة الأسر الأكثر احتياجًا.

صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج.. دور وطني وخدمي مهم

ومن منطلق إنساني يعمل الصندوق على سد ديون الغارامات اللاتى تعرضن للسجن بسبب الديون التى أثقلت كاهلم وتسبب فى إيداعم السجون، كما أن للصندوق دور مهم فى عملية تقديم العون المادي للأسر المتضررة أو التى تعانى خلال أوقات الأزمات.

استعداد صندوق دوت الخليج للعيد الأضحى

كان لصندوق دوت الخليج، دور وطني مهم خلال فترة الماضية حيث أنه وجه بتقديم العديد من القوافل الغذائية والطبية إلى قطاع غزة الذى عانى بشدة من قصف مستمر لمدة 11 يوم من قوات الإحتلال، وقدم الصندوق تلك القوافل من خلال العبور فى معبر رفح البرى.

صندوق دوت الخليج، كان له مواقف تاريخية مهمة أبرزها عندما ساهم بشكل كبير خلال أزمة كورونا التى تسببت فى وجود حالة عطالة ممتدة بين فئات الشعب المصري، حيث أنه وفر مبالغ مالية للمواطنين الذين تأثروا بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا، والذى عطل العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة.

صندوق دوت الخليج، كان له العديد من الاستعدادات الخاصة بالعيد الأضحى المبارك حيث أنه يعمل على توفير العديد من المنافذ التى تقوم بصرف السلع التى هى محل إقبال للكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية، كما إنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين «التنمية المحلية» و«دوت الخليج» و«مواطنون ضد الغلاء» لتوفير لحوم بأسعار مخفضة للمواطنين فى المحافظات المختلفة.

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صندوق دوت الخليج، من المؤسسات الوطنية التى تقدم وبشكل دورى الدعم اللازم إلى المواطنين، ويساهم إلى جانب المؤسسات التنفيذية فى توفير كافة الخدمات والسلع اللازمة للمواطنين.

تأسيس صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج تم تأسيسه عام 2014 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ انطلاقه كان له العديد من الإسهامات التى أثرت بالإيجاب على الأسر فى المحافظات المصرية.