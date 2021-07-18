/641182/مقسومه-نصفين--تفاصيل-صادمة-في-العثور-على-جثة-فتاة-بطريق-الواحات

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أن خفير وراء العثور على جثة فتاة داخل حقيبة بطريق الواحات، وأنه عثر على الحقيبة ملقاة بجوار الطريق بمنطقة صحراوية، وبفحصها عثر بداخلها على أشلاء جثة فتاة فأسرع لإبلاغ رجال المباحث.

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وكشفت المناظرة الأولية للجثة أنها مقسمة لنصفين، وتم العثور على الرأس أيضا بالحقيبة، وبها العديد من الطعنات وفصل الرأس عن الجسد، ويكثف صباط مباحث الجيزة، فحص بلاغات التغيب لكشف هوية الضحية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بطريق الواحات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتم العثور على أشلاء من جثة فتاة داخل حقيبة ملقاة بطريق الواحات.

كما انتقل أيضًا خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، وإعداد تقرير تمهيدا لتقديمه للنيابة العامة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية الضحية، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد 18 يوليو 2021، تجديد حبس راكبين حاولا تهريب «سلاح ناري ومواد مخدرة» في مطار القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت كلفت النيابة العامة ضباط المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.

جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب طبنجة وأقراص مخدرة

كانت أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طبنجة وأقراص ترامادول مخدر وحشيش وزيت ماريجوانا، مع راكبين قادمين من فرنسا وأمريكا، أخفاها بين طيات ملابسهما في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وخلال إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من باريس اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير ادارة الجمارك في راكب، وقام كل من تونى فكرى وخالد محمد مأمورا الجمارك بفحص الحقائب علي جهاز الكشف بالأشعة، وتأكد وجود جسم يشبه الطبنجة.

قام مأمور الجمرك هانى محمود، تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب، وتم العثور علي طبنجة و50 طلقة، و١٥ شريط ترامادول باجمالى ٢٢٥ قرصا وقطعتين من الحشيش.