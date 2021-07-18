/641183/هاني-عزب-خطأ-طبي-تسبب-فى-إصابة-ياسمين-عبدالعزيز-بتسمم-فى-الدم

دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.

دوت الخليج يكشف طبيعة الأزمة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز.

تامر مجدي يكشف دخول ياسمين عبد العزيز في غيبوبة

وكان قد كشف الفنان تامر مجدي عن دخول ياسمين عبد العزيز في غيبوبة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة لياسمين وطالب جمهوره بالدعاء لها فكتب: "ياسمين دخلت ف غيبوبه تامه بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرأها عملية.. أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب".

ياسمين عبد العزيز في حالة خطرة بالعناية المركزة

وخضعت ياسمين صباح أمس السبت لعملية جراحية دقيقة، قضت فيها ساعات طويلة، واضطر بعدها الفريق الطبي المعالج لنقلها الرعاية المركزة.

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كما كشف شقيقها الفنان وائل عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "صباح الخير، أنا كل اللي هقدر اقوله دلوقتي.. ادعوا لياسمين حالتها خطرة"، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها.

أحمد العوضي يطلب الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز

وسبق وأن طلب الفنان أحمد العوضي، من الجمهور، الدعاء لزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، موضحًا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عنها. وكتب

العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

ياسمين عبد العزيز تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

و من ناحية أخرى منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا، الإقامة الذهبية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ونشرت ياسمين، صورًا لها من دبي عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: "سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة.