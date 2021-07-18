«ذاكرة دوت الخليج البرلمانية »..من هو النائب المتواجد في برلمان 2021 منذ عام 1990؟

/641188/ذاكرة-تحيا-مصر-البرلمانية-من-هو-النائب-المتواجد-في-برلمان-2021-منذ-عام-1990

مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، سيعمل موقع دوت الخليج، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب علي رصد ما تم من جهود من أعضاء المجلس وحصاد أعمالهم ومناقشاتهم وكلماتهم تحت قبة البرلمان منذ بداية الأعمال في الـ12يناير 2021، بجانب جهودهم التشريعية والرقابية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أول اجتماع للجنة العامة بمجلس النواب

دوت الخليج يرصد تفاصيل أول اجتماع للجنة العامة بمجلس النواب، والتى ضمت في تشكيلها كل من النائب ضياء الدين داوود مستقل، والنائب أحمد فوأد أباظة، كونه أقدم الأعضاء بالبرلمان حيث أنه نائب من دورة ١٩٩٠، وأيضا النائب أحمد خليل خير اللة عن حزب النور، والنائب فريدى البياضى عن حزب المصرى الديمقراطى، والنائب عمرو يونس مستقل).

وتشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين،و رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، وهو الأمر الذي تم تعديله بتعديلات النائب علاء عابد، وأصبح لكل حزب 3مقاعد في البرلمان سيكون ممثل باللجنة العامة.

تضم أيضا خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من لائحة المجلس.