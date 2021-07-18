/641190/أول-تعليق-من-أحمد-العوضي-بشأن-حالة-ياسمين-عبد-العزيز

تداول في الدقائق القليلة الماضية، عدة أنباء تفيد بتعرض الفنانة ياسمين عبد العزيز لغيبوبة نتيجة حدوث خطأ طبي أدى إلى تعرضها لتسمم في الدم، الأمر الذي أثار غضب زوجها الفنان أحمد العوضي.

دوت الخليج يكشف تعليق أحمد العوضي على حالة ياسمين عبد العزيز

أعرب العوضي عن استيائه من الأنباء المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن حالة زوجته ياسمين عبد العزيز الصحية، فكتب نافيا خروج أي تصريح خاصة بالحالة على لسانه قائلا: “يا جماعه بعد اذنكم .. اي تصريح عن الحاله عن طريقي فقط ...وانا مقلتش اي تصريح عن حالة ياسمين غير اني طلبت منكم دعواتكم .. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل..شكرا ليكم”.

الجدير بالذكر أنه دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.

تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

وعلم دوت الخليج، أن ياسمين خضعت صباح أمس السبت لعملية جراحية دقيقة، قضت فيها ساعات طويلة، واضطر بعدها الفريق الطبي المعالج لنقلها الرعاية المركزة والتي ما زالت تتواجد فيها حتى الآن.

وكان قد كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تطورات جديدة في حالتها الصحية مشيرا إلى خطورتها ومطالبا بالدعاء لشقيقته، كتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كاشفا عن تدهور حالة شقيقته الصحية دون التصريح بأي تفاصيل، فقال: “"صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".

أحمد العوضي يعلن خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية

وكان قد أعلن الفنان أحمد العوضي منذ ساعات قليلة عن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية فكتل عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".