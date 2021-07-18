/641195/خلال-أسبوع--الداخلية-تضبط-قضايا-احتيال-واستيلاء-على-المال-العام-بقيمة-99-مليون-جنيه

واصلت الأجهزة الأمنيةبوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن الآتى:

استهدفت وزارة الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، « السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية»، وتم القبض خلال الحملة الأمنية المكبر على 48 متهما، وبحوزتهم «28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطع سلاح أبيض ، وضبط 2 تشكيل عصابى ضما 4 متهمين ، إرتكبوا 2 حادث».

وأسفرت الجهود خلال أسبوع فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 3 من العناصر الإجرامية وضبط 452 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – المنيا – سوهاج – القليوبية – السويس – كفر الشيخ – الشرقية – الأقصر – المنوفية – دمياط – البحر الأحمر – قنا – الإسماعيلية - بورسعيد» وبحوزتهم «308 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سلاح - بلطجة – مخدرات- سرقة»، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط 1193 قطعة سلاح نارى أبرزها «2 رشاش- جرينوف – 104 بندقية آلية – 160 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 63 مسدس – 863 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 125خزينة – 1357 قطعة سلاح أبيض»، وضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما «7 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – أجزاء وأدوات التصنيع»، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، وضبط 6 تشكيلات عصابية، ضموا 17 متهماً، إرتكبوا 51 حادث سرقة متنوعة ، وضبط 44 قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

وتم كشف لغز 64 حادث متنوع، أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة» وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 85 متهماً.

مكافحة المخدرات

ونجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1490 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها 1594 متهما، بينها كمية من مخدر البانجو، وزنت «187٫493 كيلو جرام»، وكمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت «100٫378 كيلو جرام»، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت «28٫191 كيلو جرام» ، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت «18٫27 كيلو جرام»، وكمية من مخدر الآيس، وزنت «1,130 كيلو جرام»، وكمية من مخدر الفودو، وزنت 815 جراما، و 18176 قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع، وضبط عدد 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان .

ونتج عن الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (549700) حكم قضائى.. بإجمالى 42528 متهما، بينها2360 حكم جناية، و 196106 حكم حبس، و(274007 حكم غرامة، و 77227مخالفة.

الأمن الاقتصادي

كما وجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات موسعة، ونجحت شرطة التموين في ضبط (10188قضية تموينية متنوعة) ، بينها ضبط (159) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (962 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (129870 جنيه، وضبط 16 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (355900 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (10013) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1216٫247) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (322) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (387٫988) طن، وكذا ضبط (131) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (17٫513) طن.

شرطة الكهرباء

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (82144) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (69٫631٫349) جنيه.

قضايا التهرب الضريبي

ونتج الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبي عن ضبط (1438) قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص).. بمبالغ مالية بلغت (1,115,071,627 مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (2,927,799 مليون جنيه).

ونجحت الجهود فى مجال قضايا الأموال العامة من ضبط (13) قضية فى مجال مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال - إستيلاء على المال العام – إحتيال مصرفى – غسل أموال – كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (99.458.976 جنيه).

النقل والمواصلات

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمين ، إرتكبوا (9) وقائع متنوعة بالإضافة إلى (1645) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - أموال عامة - حيازة مواد مخدرة، فيما تمكنت مباحث المصنفات : من ضبط (226) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ، بينها (199) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: (عدد من المقاهى والكافتيريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى- عدد من محال "ألعاب إلكترونية، إنترنت كافيه" تقوم بإستخدام وبيع ونسخ أسطوانات الليزر وبرامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص) ، وكذا ضبط (27) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: ضبط خلالها (عدد من المطابع والمكتبات وبائعى الكتب والمؤلفات لحيازتهم كتب مقلدة ومنسوخة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون أرقام إيداع).

شرطة البيئة والمسطحات المائية

وأسفرت جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية عن ضبط (589) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (982) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (67) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (222) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (75) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (566) لنش سياحى.

أمن الموانئ

وأسفرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (16) قضية تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل) ، وكذا (70) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية – نصب، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2800) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وأسفرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (13) قضية بإجمالى (14) متهمين .. بمضبوطات بلغت (515 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (252587) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (32158 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5111 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (327 سيارة – 14 دراجة نارية)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (170) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (392) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية عدد (7) حالات، وفحص (510) مركبة ، وتبين مخالفة (93) سيارة لشروط الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (5247) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (303) سائق منهم.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) في ضبط (6738) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1734) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (11962) أرجيلة، وغلق (6248) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (80429) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (80072) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (357) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.