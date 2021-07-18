حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



جدة - نرمين السيد - هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ودعا الحزب الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وبالمزيد من الازدهار فى سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

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