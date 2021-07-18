شكرى ونظيره الصينى يوقعان اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة

جدة - نرمين السيد - عُقدت اليوم الأحد جولة مباحثات سياسية برئاسة سامح شكرى، وزير الخارجية، ووانج يى، مستشار الدولة وزير خارجية الصين، حيث جاءت تأكيداً على التزام البلدين بالثوابت التى تجمعهما فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائى، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة مع التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة.





استعرض وزيرا خارجية البلدين أبرز ملفات التعاون الثنائى والإنجازات التى تحققت فى هذا الصدد ومع احياء ذكرى مرور 65 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 30 مايو الماضى، وتناولا أهمية تطوير التعاون الإيجابى مع الصين فى العديد من المشروعات الهامة بالدولة.

كما أكد الوزيران على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادى وتركيز الجهود إزاء الارتقاء بالتعاون التجارى والعمل على فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة خاصة فى ظل الجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى تحسين البيئة الاستثمارية.

وأجرى الوزيران مباحثات معمقة حول العلاقات بين البلدين بمختلف أبعادها، وقد وقعا عقب أنتهاء المباحثات على "اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين جمهورية الصين الشعبية" والتى تشكل أحد الأطر المعنية بتوجيه وتقييم ومراجعة مسار علاقات التعاون بين البلدين فى شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.

أشاد الوزيران المصرى والصينى بالتعاون الذى تم إرساؤه مع تصاعد حدة أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث أعرب الجانب المصرى عن تقديره للمساعدات والابحاث والمعلومات التى وفرتها مختلف الأجهزة والجهات الصينية لدعم جهود مصر فى مواجهة الجائحة، وتمكنا من خلال التنسيق المثمر من تيسير عملية شراء جرعات من اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وتكللت الجهود بتدشين خط تعبئة وانتاج لقاح شركة "سينوفاك" الخاص بفيروس كورونا بشركة "فاكسيرا" بمناسبته تفقد السيد رئيس مجلس الوزراء خطوط إنتاج اللقاح فى 5 يوليو 2021، وذلك فى إطار خطة تطوير القدرات والإمكانيات المحلية ودعم استراتيجية توطين صناعة اللقاحات بالدولة. وأعرب الوزير شكرى عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون المثمر حتى يتسنى دعم قدرات القارة الإفريقية خاصة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية لتلك الجائحة.

وتطرقت المباحثات إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الوزيران الآراء والرؤى بشأنها.

كما حرص الجانب المصرى على استعراض تطورات ملف سد النهضة، مع شرح موقف مصر والسودان كدولتى مصب، وضرورة الحفاظ على مصالح كافة الأطراف وضرورة عدم الإضرار بالأمن المائى لدولتى المصب، فضلاً عن أهمية الانخراط فى مفاوضات معززة برعاية رئاسة الاتحاد الإفريقى وصولاً إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح كافة الأطراف.

وأكد الوزير سامح شكرى على أهمية موقف الصين فى هذه القضية ذات التأثير الكبير على مصالح مصر وعلى أمنها القومى.

وتبادل الجانبان الرؤى بشكل معمق حول القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية فى الشرق الأوسط، وتستوجب التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم لها، وذلك فى إطار من التوافق مع كافة المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعكست المباحثات التوافق بوجهات النظر والرؤى فى معظم القضايا بما يدعم توظيفها من أجل الدفع بمواقف مشتركة تسهم فى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن فى مختلف ربوع العالم وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.