انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور للاجهزة الكهربائية والذكية والمنزلية من 18 حتي 1/8/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور المميزة لهذا الموسم، والتي أعلن عنها من خلال الصفحة الرسمية للهايبر على فيس بوك. وعليه فتسري العروض من اليوم 18 حتي 1 اغسطس 2021, أو حتي نفاذ الكمية. وجدير بالذكر أنه تصاحب عروض هايبر كارفور، أنظمة تقسيط مختلفة، تتناسب مع العديد من شرائح المجتمع، لذلك تجد في هذا التقرير؛ مجلة العروض والتخفيضات، وأنظمة التقسيط والسداد المتاحة، كما نشير عروض اللحمة لعيد الاضحى، وكل عام وانتم بخير.

عروض وتخفيضات هايبر كارفور

كما أشرنا سابقاً أنه تسري عروض شهر الكرنفال، حتي نهاية شهر يوليو الجاري. فوجبت الإشارة إلى تضمين عروض كارفور، والعديد والعديد من المنتجات والأجهزة المختلفة، والتي هي؛

الشاشات الذكية والموبايلات، والأجهزة اللوحية.

كافة أجهزة البيت الكهربائية، مثل؛ ثلاجات، غسلات، تكييفات وغيرها.

أدوات المنزل للطبخ، والعديد من المهام الأخري.

منتجات التنظيف المنزلي، والنظافة الشخصية، ومنتجات مكافحة الحشرات.

منتجات الألبان ومشتقاتها.

مستلزمات ولعب الاطفال.

وغيرها من المنتجات والأدوات العديدة، والتي يمكن متابعتها من خلال مجلة العروض، التي يحتويها هذا التقرير.

عروض اللحمة بمناسبة عيد الأضحى

يقدم كارفور مصر عروض خاصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تتضمن مختلف أنواع اللحوم. كما تصاحبها وصفات الطبخ، وعليه فتسري هذه العروض حتي 20 يوليو الجاري، وهي؛

مجلة تخفيضات كارفور مصر

الآن نقدم لكم من خلال “مصر فايف”، مجلة عروض كارفور مصر اليوم، حتي 1 اغسطس 2021. وجدير بالذكر أنه تحتوي هذه المجلة على صور بأنظمة التقسيط والسداد المتاحة، كما تتضمن كذلك عروض اسعار قبل وبعد التخفيض.

– للمزيد يمكن الاتصال على؛ 16061, أو دخول رابط كارفور الرسمي. والآن يمكنك التعرف على كتالوج العروض، وهي؛