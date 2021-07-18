/641201/خاص-أمير-توفيق-يتخلف-عن-بعثة-الأهلي-لإنهاء-صفقة-سفيان-رحيمي-تفاصيل

تخلف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن العودة لفندق إقامة الفريق أمس بعد حصد النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لمدة ساعات وذلك قبل أن يلتحق مجددا ببعثة المارد الأحمر والتي وطأت أقدامها مطار العاصمة صباح اليوم قادمة من المغرب برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وعلم دوت الخليج أن أمير توفيق لم يعد مع بعثة النادي الأهلي لفندق الإقامة أمس كما أشارات بعض الصحف والمواقع، وأن مدير التعاقدات فضل البقاء في الدار البيضاء من أجل إنهاء التفاوضات مع الرجاء المغربي لضم سفيان رحيمي مهاجم الفريق المغربي.

أمير توفيق في المغرب لإنهاء صفقة سفيان رحيمي

وأبلغ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أنه لن يرافق البعثة لفندق الإقامة بشكل مباشر، على أن يلحق بهم بعد ساعات عقب إنهاء بعض الأمور المتعلقة بصفقة سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي، يأتي هذا في ظل حرص المارد الأحمر على إنهاء الأمور مع النادي المغربي في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين.

بعثة الأهلي تعود بدون أمير توفيق

وترأس محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الفريق خلال رحلة المغرب، الذي توج فيها فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وحرص كلا من اشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، في مطار القاهرة، لدى عودتها من المغرب، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وزير الرياضة يستقبل بعثة الأهلي

وحرص وزيرا الشباب والرياضة والطيران على استقبال بعثة الأهلي بباقات من الورود، وتهنئة الفريق على التتويج باللقب العاشر في تاريخ النادي.

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليشارك في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2021.

وضمن الأهلي مقعدا رسميا في كأس العالم للأندية العام المقبل بعد حصد دوري أبطال إفريقيا ، ليكون ثالث المشاركين بشكل رسمي في مونديال الأندية بعد تشيسلي بطل دوري أبطال أوروبا وبطل اليابان الدولة المستضيفة لكأس العالم للندية.