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بدأ العملاء في فروع البنوك بطرح اسئلة مثل هل البنوك اليوم اجازه ام لا هل اليوم اجازه في البنوك المصريه هل البنوك فاتحه اليوم و البنوك شغاله بكره و هل البنوك تعمل اليوم و مواعيد عمل البنوك اليوم و هل البنوك تعمل غدا في مصر و مواعيد غلق البنوك مواعيد البنوك وهذا ما نرصده لكم في السطور التالية.

دوت الخليج

موعد عودة البنوك للعمل بعد العيد

موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد افتتحت البنوك أبوابها اليوم الأحد أمام الجمهور بداية من الساعة 8 ونصف صباحا حتى الساعة 3 عصرا قبل بدء إجازة عيد الأضحى. وأكد البنك المركزي، في بيان صادر له في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضية أن إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الاثنين المقبل إلى الخميس المقبل، على أن يستأنف العمل بالجهاز المصرفي من صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 المصرفي.

هل اليوم اجازه في البنوك المصريه

وجاء في بيان المركزي ردًا على هل اليوم اجازه في البنوك المصريه تأكيدا على عدم وجود تغيير في يام إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى 2021 بعد قرار رئيس مجلس الوزراء في مواعيد البنوك.

مواعيد البنوك 2021

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بتعديل مواعيد البنوك إجازة عيد الأضحى لتبدأ من يوم السبت بدلا من الأحد حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مواعيد غلق البنوك

مواعيد غلق البنوك وكان مصرفيون ارجعوا قرار البنك المركزي في مواعيد غلق البنوك ، باعتبار الأحد يوم عمل وليس إجازة رسمية، على غرار الحكومة إلى مجموعة من للأسباب رئيسية من الصعب تجاهلها. وشملت هذه الأسباب وجود طرح أذون وسندات خزانة وتسويات في نفس اليوم من مواعيد غلق البنوك التي يطرحها المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل منتظم يومي الخميس والأحد. وكذلك صرف لبعض مستحقات مالية لشركات المقاولات في مواعيد غلق البنوك ، وكذلك رواتب شركات القطاع الخاص وهو ما يستلزم عدم تعطيل العمل في البنوك بشكل مفاجئ بما يضمن توفير السيولة لهذه الشركات فضلا عن مراسلات البنوك محليا وخارجيا موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الاضحى 2021 .