جدة - نرمين السيد - تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مبنى الركاب رقمى 2 و3 بمطار القاهرة الدولى ومركز العمليات المتكامل لمصر للطيران IOCC لمتابعة حركة السفر والوصول وانتظامية تشغيل الرحلات، وذلك فى ضوء زيادة الحركة الجوية وكثافة التشغيل التى يشهدها المطار الفترة الحالية، ورافقه خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك فى إطار استعدادات المطارات المصرية لإستقبال موسم عيد الاضحى والإجازات الصيفية.





وخلال الجوله تفقد الوزير سير العمل بالمطار وتابع موقف تشغيل الرحلات وتأكد من إنها تسير بشكل طبيعى ومنتظم خاصة تشغيل الرحلات الداخلية والتى تشهد كثافة فى التشغيل هذه الفترة، كما تفقد كاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات رجال الأعمال ومواقف انتظار السيارات، وتأكد خلال الجولة من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المطار وخاصة عمليات التعقيم التى تتم بشكل مستمر فى صالات السفر والوصول. وفى ختام الجولة، قدم وزير الطيران التهنئة للركاب والعاملين بالمطار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أشاد الوزير بالتنسيق المستمر والفعال بين جميع الجهات المعنية بالمطار لتذليل كافة العقبات أمام الركاب وتقديم أفضل الخدمات لهم فضلاً عن تسهيل إجراءات السفر والوصول، كما توجه بالشكر لجميع العاملين للجهد الكبير الذى يبذلونه فى ظل الظروف الحالية لاستعادة الحركة الجوية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صناعة النقل الجوى العالمى كثافة فى التشغيل بعد تخفيف بعض البلاد للقيود المشددة التى اتخذتها لمواجهة الفيروس خاصة بعد توفير اللقاحات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. جولة تفقدية لوزير الطيران المدنى بمطار القاهرة الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.