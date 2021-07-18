شكرى: إرادة قوية لدى القيادتين السياسيتين بمصر والصين لتعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى على وجود إرادة قوية لدى القيادتين السياسيتين بمصر والصين لاستمرار العمل المشترك على تعزيز العلاقات والارتقاء بها والتضامن فيما بين البلدين.





وقال شكرى - فى تصريحات لوسائل الإعلام فى ختام مباحثاته اليوم الأحد بمدينة العلمين مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين - إن لدينا من الرصيد المشترك حضارتين عظيمتين تعملان لتحقيق الاستقرار والأمن الدولى والإقليمى، وسوف نستمر فى تعزيز هذه العلاقات. وأوضح وزير الخارجية أن مباحثاته مع نظيره الصينى تركزت حول كافة أوجه العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا كاملا على الخطوات القائمة لتعزيز الاليات والاطر التى تحكم هذه العلاقات سواء كانت المشاورات السياسية أو المشاورات الاستراتيجية أو الاتفاق الذى تم التوقيع عليه عقب المباحثات فيما يتعلق بالتعاون على مستوى الحكومتين فى إشارة إلى اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين مصر والصين.

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