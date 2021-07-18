جولة تفقدية موسعة لوزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مبني الركاب رقم ٢ و رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي ومركز العمليات المتكامل لمصرللطيران IOCC لمتابعة حركة السفر والوصول وانتظامية تشغيل الرحلات وذلك في ضوء زيادة الحركة الجوية وكثافة التشغيل التي يشهدها المطار الفترة الحالية ، رافقه خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.

وخلال الجولة تفقد الوزير سير العمل بالمطار وتابع موقف تشغيل الرحلات وتأكد من أنها تسير بشكل طبيعي ومنتظم بخاصة تشغيل الرحلات الداخلية التى تشهد كثافة فى التشغيل هذه الفترة، كما تفقد كاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات رجال الأعمال ومواقف انتظار السيارات، وتأكد خلال الجولة من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المطار بخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر في صالات السفر والوصول .

وفي ختام الجولة قدم وزير الطيران التهنئة للركاب والعاملين بالمطار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أشاد بالتنسيق المستمر والفعال بين جميع الجهات المعنية بالمطار لتذليل كافة العقبات أمام الركاب وتقديم افضل الخدمات لهم فضلاً عن تسهيل إجراءات السفر والوصول كما توجه بالشكر لجميع العاملين للجهد الكبير الذى يبذلونه فى ظل الظروف الحالية لاستعادة الحركة الجوية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد صناعة النقل الجوي العالمي كثافة فى التشغيل بعد تخفيف بعض البلاد للقيود المشددة التى اتخذتها لمواجهة الفيروس خاصة بعد توفير لقاحات فيروس كورونا.