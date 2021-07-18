/641204/شيكابالا-يرد-على-سب-جماهير-الأهلي-بصورة-مثيرة-تفاصيل

عقب المباراة النهائية التي جمعت الأهلي و كتيزر تشيفز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، تقدم نادي الزمالك بتهنئة إلى بطل إفريقيا، عبر صفحاته الرسمية، على منصات التواصل الاجتماعي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر محمود شيكابالا عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”، صوره له مع جماهر الزمالك وذلك رداً علي الدعم الذي تقله من عشاق الفارس الأبيض.

ولكن صفحة النادي الأهلي قامت بإعادة نشر التهنئة، مرفقة إياها بتعليق غير مناسب، وفقاً لرؤية إدارة القلعة البيضاء.

في الوقت ذاته، نشرت عدد من المواقع المحلية "الجانب المظلم" من احتفالات جمهور النادي الأهلي، الذي بدأ بالهتاف ضد قائد نادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ونتيجة للواقعتين السابقتين، أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عبر صفحة النادي الرسمية، سحب التهنئة المقدمة إلى الأهلي، موضحة أنها تعتبر التهنئة "كأنها لم تكن" اعتراضا على "عدم مهنية" صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة، وأن ذلك "يساهم في زيادة التعصب" بين جمهور قطبي الكرة المصرية.

وأضاف البيان: "كذلك ترفض اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك، وقائد الفريق الأول لكرة القدم شيكابالا، مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك تلك العنصرية المقيتة التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا شيء لا يمكن قبوله، خاصة مع تكراره في عدة مناسبات".

وفي ختام البيان، طالبت إدارة القلعة البيضاء نظيرتها بالنادي الأهلي، بـ"محاسبة المتسبب في تلك التجاوزات غير المقبولة"، موضحة أنه في حالة عدم اتخاذ أي إجراء رسمي ضده، سيكون ذلك بمثابة "موافقة ضمنية" من إدارة القلعة الحمراء على تلك "السلوكيات المشينة، التي تزيد من حالة الاحتقان بين الجمهورين".

موسيماني

موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

محمود الخطيب

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.