/641209/أصغر-منها-بـ16-سنة-جثة-رضيع-تكشف-عن-علاقة-أرملة-وشاب-بالجيزة

داخل عيادة في منطقة البدرشين «نساء وتوليد»، قامت سيدة بجريمة بشعة، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات الأولية لرجال مباحث الجيزة، أن المتهمة تبلغ من العمر الـ 36 عامًا، أرملة منذ عدة سنوات، ولديها 6 أبناء، وأنها دخلت في علاقة محرمة مع أحد أقارب زوجها، شاب أصغر منها 16 عامًا، وحملت منه سفاحا، وبعد حملها تخلصت من الطفل، الجنين، داخل عيادة نساء وتوليد وتركته جثة في الحمام وفرت هاربة خوفًا من كشف أمرها.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل جثة طفل حديث الولادة داخل حمام عيادة في البدرشين

تفاصيل الواقعة

ونجح رجال المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في إلقاء القبض على المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

جثة رضيع داخل الحمام

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت بمعرفة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، عن أن بدابة الواقعة، كانت بورود بلاغ من طبيبة نساء وتوليد بعثورها على طفل حديث الولادة متوفي داخل الحمام بالعيادة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبدأت فى فحص مكان الواقعة ومراجعة كشف المرضي الذين يحضرون إلى العيادة، وتم التحفظ على جثة الطفل الرضيع، وأخطرت النيابة العامة التى انتقلت وأتضح من خلال المعاينة والفحص عن الطفل جثة هامدة ولا توجد إصابات ظاهرية.

كما قررت النيابة دفن جثة الطفل الرضيع، وضبط وإحضار المتهمة المجهولة والوقوف على ملابسات الواقعة.

كاميرات المراقبة

وبعد الانتهاء من معاينة النيابة، بدأت قوة من المباحث تحت قيادة العميد أحمد الويتدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، وبإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، فى فحص مكان الجريمة وكاميرات المراقبة ورصدت دخول سيدة إلى العيادة، وتغيبها قرابة 40 دقيقة وبعدها خرجت فى هدوء وبعرض صورها على الطبيبة مقدمة البلاغ، تبين أنها لم تقم بالكشف وأنها دخلت الحمام وفرت هاربة.

وتم تحديد المتهمة، وألقى القبض عليها وأتضح أنها حملت سفاحا عن طريق علاقة محرمة مع أقارب زوجها المتوفي، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.