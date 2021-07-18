زعيم الأغلبية في ضيافة دوت الخليج..أخطر قضايا الساعة على طاولة الحوار مع أشرف رشاد 

/641211/زعيم-الأغلبية-في-ضيافة-تحيا-مصرأخطر-قضايا-الساعة-على-طاولة-الحوار-مع-أشرف-رشاد

يستعد موقع دوت الخليج لأحد أهم ندواته الحوارية الدسمة خلال الفترة المقبلة، والتي سيحل فيها زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، ضيفا على فريق تحرير دوت الخليج، وسط ترقب لطرح مجموعة من المحاور الهامة والقضايا الشائكة والتطورات والمستحدات المتعلقة بالملفات النوعية التي تشغل الوطن والمواطن.

ويأتي اللقاء المرتقب مع زعيم الأغلبية عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، كثاني حلقات سلسلة اللقاءات مع زعيم الأغلبية النيابية، والتي كان أولها قبيل انطلاق أعمال مجلس النواب الحالي، ليكون ثاني اللقاءات الحوارية، مع قرب انتهاء أول أدوار الانعقاد البرلمانية التي احتشدت بقدر ضخم من الأحداث النوعية الفارقة على المسرح السياسي والبرلماني.

طبيعة خاصة

تمتاز اللقاءات الحوارية مع زعيم الأغلبية البرلمانية، بأهمية خاصة، لما يغلفها من طابع استثنائي مرتبط بقدر وقيمة زعيم الأغلبية النيابية في البرلمان المصري، ولما تمتاز به شخصية النائب أشرف رشاد كمتحدث بارع ووجه شاب مفعم بالحماس، مع درجات قصوى من الطموح غير المتناهي، وحالة من التجرد والإخلاص الملحوظ في تأدية الأدوار الوطنية.

تأتي الموضوعات عند طرحها على طاولة حديث واحدة يجلس عليها النائب أشرف رشاد، ثرية ودسمة ومتعددة الزوايا والأبعاد، ومتعمقة في كشف ثنايا التفاصيل وحقائق الأمور، في ظل حالة من المكاشفة والشفافية الملحوظة، التي يحرص عليها النائب الشاب والأمين العام لحزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيسه.

زعيم تاريخي

يحتفظ النائب أشرف رشاد بمجموعة من الإسهامات والتحركات تحت قبة البرلمان، التي لايمكن وصفها إلا بالأدوار التاريخية لزعيم أغلبية برلمانية من طراز فريد، يدفع بكل ما أوتي من قوة في سبيل تطوير والارتقاء بالحياة النيابية والبرلمانية المصرية، من خلال قيادة حكيمة وواعية لدفة الأغلبية البرلمانية، بلا أي من أشكال الاستحواذ أو الاستئثار بالظهور في مقابل المعارضة أو الأقلية البرلمانية، التي تجد في ظل الأغلبية الحالية، مساحات شاسعة من التحرك والتحدث والتأثير وتسجيل المواقف بحرية تامة ودون أية مناكفات.

يملك النائب أشرف رشاد كزعيم للأغلبية البرلمانية، بوصلة وطنية، تسير وفق المصالح العامة وتغلبها على الخاصة تماما، حيث دفع بأكبر قدر من القوانين والتشريعات والتعديلات والمواجهات مع السلطة التنفيذية وإعمال للأدوار الرقابية وعدم التوقف عن مثيلاتها الخدمية، وذلك ضمن جهود غير عادية، يقودها رشاد الذي يؤمن تماما بقيمة العمل الجماعي والمؤسسي ليثبت أنه قيادة برلمانية تاريخية.

موضوعات الساعة

يملك النائب أشرف رشاد مميزات متعددة كرجل حزبي وسياسي صاحب رصيد هائل من العمل السياسي المثمر والبناء، ويأتي في مقدمة الصفات التي يتمتع بها، هي قدرته على الخوض في أصعب وأعقد الموضوعات، والتوجه مباشرة لصلب الحديث الذي يشغل الشارع، نظرا لارتباطه الشديد بالقواعد الشعبية وانغماسه التام فيما يريده ويردده المواطنون.

وضمن أهم متطلبات الشارع المصري وأحاديثه حاليا، تأتي قضايا التنمية والانتعاش الاقتصادي ورفع مستوى المواطنين، على قمة الأولويات، والتي سيتطرق لها رشاد بوصفه أحد أهم سفراء مبادرة حياة كريمة، متحدثا ومنطلقا في التطرق إلى أحوال المواطنين وأين كانوا وكيف أصبحوا وماينتظرهم من مستقبل مشرف في ظل الجمهورية الجديدة.

ومن المنتظر أن يطرح فريق تحرير دوت الخليج، مختلف القضايا المتعلقة بالتحديات المختلفة التي تواجه مصر في الفترة الحالية، على المستويين الداخلي والخارجي، وتقييمه لدور انعقاد أول مزدحم بالأدوار المختلفة، ورأيه في الأداء الوزاري لحكومة مصطفى مدبولي، ورؤيته للمستقبل الذي ينتظر البلاد.